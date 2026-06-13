開催：2026.6.13 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 8 - 2 [ドジャース] MLBの試合が13日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとドジャースが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。 1回裏、3番 アンドルー・ベニンテンディ 5球目