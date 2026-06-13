開催：2026.6.13 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 8 - 5 [ヤンキース] MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。 1回裏、4番 アレハンドロ・カー