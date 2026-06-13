伝説の“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、ついに日本公開。公開初日の6月12日には東京・キノシネマ新宿にて生配信イベントが実施され、マイケル富岡、アヤノダガネ、高橋芳朗（音楽ジャーナリスト）が参加した。 ■元MTVナビゲーター、マイケル富岡が当時を振り返る マイケルに扮した大勢のファンが観客席を埋め尽くしたこの日、マイケル・ジャクソン