6月20日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■世界中で愛されている「ＭＡＴＣＨＡ」。ブームの聖地、京都“宇治抹茶の神様”が降臨！今や世界中で大ブームとなり、海外セレブをはじめ健康志向の人々からも注目を浴びている抹茶！そんな抹茶の聖地とも言われる京都・宇治で1879年の創業以来、伝統の宇治抹茶を作り続ける“神”――「堀井七茗園」の六代目園主・