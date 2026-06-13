前回、宮近が傘を１本も持っていないことが判明！そこで今回は、ビニール傘の製造会社「ホワイトローズ」で、１本１万円を超える高級ビニール傘作りに挑戦！こちらで作られている傘は一本一本が手作り。ビニールの裁断や組み立て、裁縫まで丁寧に人の手で作られている。その工程を須藤社長が直々に宮近に伝授！筋がいい宮近に、社長から次期社長候補に任命される！？果たして、傘を持たない男・宮近は、高級ビニール傘を完成させら