大相撲パリ公演に向けてフランスを訪れている力士らが12日、現地の小学校を訪問しました。【映像】訪れた小学校で相撲をとるなど交流をする力士ら子どもたち「これはフランスのすごく有名な会社のケーキです」若元春「メルシー！（ありがとう）」パリの小学校を訪れたのは、幕内力士の若元春関と阿炎関です。2人は子どもたちからの質問に答えたほか、相撲をとるなどして交流しました。若元春「うちの小学校に来たお相撲さんが