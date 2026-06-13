箱根の山を走る箱根登山電車の沿線では、色づき始めたアジサイが乗客の目を楽しませています。【映像】アジサイの間を走る電車の様子白や青、赤や紫といった色とりどりのアジサイの間を縫うように、電車がゆっくりと走っていきます。沿線にはおよそ7000株ものアジサイが植えられていますが、これらは乗客に梅雨の時期を楽しんでもらおうと、駅員や乗務員が昭和40年代に植え始めたのが始まりです。この時期は「あじさい電車