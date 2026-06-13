カンボジアで特殊詐欺に関わらせるつもりなのに、うその仕事内容を伝えて知人の男性を成田空港の近くに連れて行ったとして、リクルーター役とみられる男が逮捕されました。【映像】送検される森久之容疑者の様子茨城県神栖市の風俗店従業員・森久之容疑者（54）は、知人の40代の男性をカンボジアで特殊詐欺に関わらせるつもりなのに、うその仕事内容を伝え成田空港近くのホテルに連れていった疑いが持たれています。警察によ