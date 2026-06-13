普段は陽気なムードメーカー、卓上ではクールなスナイパー。EARTH JETSの人気女流が、強烈なアガリとクールな表情でファンを釘付けに。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に開催。逢川恵夢（EARTH JETS・協会）が親番で親満貫をアガり、大物手とクールな表情のギャップが際立つ一幕があった。【映像】決める時は決める！逢川恵夢、鮮烈の満貫アガリ場面は第2試合の東4局