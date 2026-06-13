テレビ大阪のバラエティー番組『ブラマヨのべた褒めグルメベスト店（テン）』が、きょう13日午後7時54分から放送される。【写真多数】十三＆東大阪の激推しグルメミシュランガイド掲載のたこ焼き、佐藤輝明が訪れる中華など大阪屈指のグルメタウン「十三」と「東大阪」で、地元の人たちに“べた褒めしたいおすすめのお店”を徹底調査し、ランキング化する。味はもちろん、店主の人情あふれる接客や高いコストパフォーマンス