「うちのロボット掃除機」というコメントとともに投稿された、生後2カ月頃の犬の様子が、SNSで話題となっている。【映像】スリッパをかぶり激走する様子（実際の映像）サモエドのハマ太郎（1歳半）はいつも元気いっぱい。飼い主（@hamataro11chan）が帰宅するなり、飛びついてくるやんちゃな性格だ。ハマ太郎が飼い主の家に来たばかりの頃はもっとやんちゃだったという。生後2カ月頃のハマ太郎、壁にぶつかっては前へ、ぶつか