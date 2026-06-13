天皇、皇后両陛下は１３日午前、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問するため、政府専用機で羽田空港を出発された。国際親善のための外国訪問は、インドネシア、英国、モンゴルに続き、天皇陛下の即位後４回目となる。羽田空港では出発行事が行われ、秋篠宮ご夫妻や森英介衆院議長らが出席。両陛下は午前１１時前、出席者に見送られ、笑顔で機内に入られた。両陛下は、１３日夜（日本時間１４日未明）にオランダに到着し