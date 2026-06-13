「AKB48」の元メンバーでタレントの篠田麻里子（40）が、元TBSアナウンサー・宇垣美里（35）の貴重な“無防備”オフショットを披露した。【映像】「もはや誰かわからない」篠田麻里子が投稿した写真 これまでにも、6歳の長女との親子ショットや、「さわやかで明るい印象になりましたね！」「少し痩せましたか？」などと話題になったイメチェンショットなど、日常の様子をInstagramで発信してきた篠田。5月18日はストーリーズ