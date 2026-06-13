【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）開発企業の米アンソロピックは１２日、最先端のＡＩモデル「クロード・ミュトス５」と「クロード・フェイブル５」の提供を停止すると発表した。米政府が輸出管理の対象に指定し、外国人による利用を停止するよう命じたためとしている。発表によると、米国時間の同日夕に米政府から命令を受けた。安全保障上の理由とみられるが、詳細な説明はなかったという。アンソロピックは「政府の