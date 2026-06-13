◇ア・リーグブルージェイズ8―5ヤンキース（2026年6月12日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が12日（日本時間13日）のヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。初回に14号2ランを放ち、8―5の勝利に貢献した。初回、1点を先制してなお2死二塁の場面。ヤンキース先発左腕ウェザーズのカウント2ボール2ストライクからの6球目、87.7マイル（約141.1キロ）のスライダーを完璧にとらえた。打球は左翼の最上段