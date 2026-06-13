Anthropicが「Claude Mythos 5」および「Claude Fable 5」の提供を停止しました。Anthropicは「アメリカ政府の国家安全保障当局による指示」が原因であると説明しています。Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5 \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/fable-mythos-accessThe US government, citing national security authorities, has issued an export control directive