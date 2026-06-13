この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを借り換える場合、変動→固定だけでなく、“固定→固定”で見直す人もいるのでしょうか?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利から固定金利に借り換える人もいる?」住宅ローンの借り換えというと、「変動金利から固定金利へ変更する」というイメージがあります。一方