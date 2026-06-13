ホワイトソックス戦でスタメン外れる米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦でスタメンを外れ、欠場。前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放っていたが、7回に左膝の炎症のため代打を送られ途中交代。画像検査の結果は異状なしだったが、休養でラインナップから外れた。この日、球場入りの装いにファンが注目していた。スタメンを外れ、少し遅れて球場入りした大谷。その装いに注