アガサ・クリスティが生み出した、灰色の脳細胞を持つ口ひげの名探偵、エルキュール・ポワロ。BBCとBritBoxが共同制作する新ドラマシリーズ『Hercule（原題：エルキュール）』で、ドラマ『キリング・イヴ／Killing Eve』や『マイ・レディ・ジェーン』で注目を集めたエドワード・ブルーメルが、ポワロを演じることが決まった。【写真】新ポワロ役に決まったエドワード・ブルーメルVarietyによると、『Hercule（原題）』は全6話