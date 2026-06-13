◆米大リーグレッドソックス１０―１レンジャーズ（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠地のレンジャーズ戦で３試合ぶりに先発を外れ、チームが１０―１で大勝したこともあって最後まで出番なく最近７試合で４度目の欠場となった。吉田は５月２４日のツインズ戦で本塁打を放ったあと、１０試合中９度先発出場しているものの３５打数６安打と今一つ調子