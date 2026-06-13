サッカーの元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏（５１）が新たな栄誉を授かった。１２日（日本時間１３日）、米カリフォルニア州ロサンゼルスの「ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム」に名だたるスターらに並んで、ベッカム氏の星を刻む式典が行われた。この日、ベッカム氏は自身のインスタグラムに式典の様子を納めたショットをアップし、「一生忘れられない一日でした…＠ｈｏｌｌｙｗｏｏｄｃｈａｍｂｅｒｏ