◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子プレーオフが行われ、予選リーグ２位通過のＳＣ軽井沢クが同１位の北海道銀行に８―５で勝利した。第４エンド（Ｅ）から３連続でスチールするなど、１次リーグから負けなしだった強敵に、１４日の決勝に進出。２年ぶりの優勝に前進した。北海道銀行は午後２時から行われる準決勝に回る。第１Ｅは後攻の北海道銀行が先制した。スキップ・仁平美来の