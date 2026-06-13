群馬FW中島大嘉がイメチェンザスパ群馬FW中島大嘉がJリーグオールスターDAZNカップに向けた髪色を金×青に染めたニュールックを披露した。ファンからも「凄い綺麗」と反響を呼んでいる。2007年以来19年ぶりの開催となるオールスターゲームに中島はサポーター投票でメンバーに選出された。6月12日、前日練習を終えた中島はXを更新。「髪色張り切っていったけど、EastAは仙台とか山形とかの選手が多すぎて隠キャ出てしまいました