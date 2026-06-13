オランダ代表DFファン・ダイクがイメージチェンジ北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するオランダ代表のキャプテンDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が初戦の日本代表戦に向けてイメージチェンジし、話題を呼んでいる。ファン・ダイクといえば長髪を頭の後ろで束ねた姿がトレードマークだったが、34歳で迎える自身2度目の大舞台に向けてイメチェン。髪を頭皮に編み込んだコーンロウスタイルで大会に臨むようだ。