現地時間6月14日に日本はオランダ戦を迎える北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は、現地時間6月14日にオランダ代表との初戦を迎える。W杯のチケット価格高騰が物議を醸すなか、米メディアはオランダ戦のチケット販売の現状を伝えている。オランダ対日本のチケット価格に注目したのは、米紙「ダラス・モーニング・ニュース」だ。当初、国際サッカー連盟（FIFA）のチケット抽選に当選したファンには固定価格で提供されて