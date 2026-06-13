イタリアを国賓訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が12日（現地時間）、ローマの首相迎賓館でメローニ首相と首脳会談を行い、「特別戦略的パートナー関係」へと格上げされた両国の経済・外交・安保における協力体制について議論した。ここには貿易・通商分野での協力関係をアフリカ開発協力事業や最先端の科学技術にまで拡大する方針も盛り込まれた。メローニ首相の今年1月の訪韓から5カ月ぶりに行われたこの日の会談で