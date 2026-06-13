2026年北中米ワールドカップ（W杯）開催国のカナダが開幕戦で勝利を挙げることができなかった。格下と見なされていたボスニア・ヘルツェゴビナと引き分けた。国際サッカー連盟（FIFA）ランキング35位のカナダ代表は13日（韓国時間）、カナダのトロント・スタジアムで行われたW杯1次リーグB組第1戦でボスニア・ヘルツェゴビナ代表（61位）と1−1で引き分けた。スタジアムを埋め尽くしたカナダの観客は一方的な応援を繰り広げた。映