１１日、中国・南アジア博覧会の会場、昆明滇池（てんち）国際コンベンション・エキシビションセンター。（昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明6月13日】中国雲南省昆明市で11日、第10回中国・南アジア博覧会が開幕した。中国と南アジア諸国との経済・貿易協力の促進を目的とする重要な見本市で、南アジア、東南アジアならびに地域的な包括的経済連携（RCEP）協定加盟国を網羅する68の国と地域、国際機関が出展した。