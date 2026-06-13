“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が、1日発売の『ヤングキングBULL』2026年13号の表紙&巻頭グラビアに登場。このアザーカットとインタビューが到着した。【写真】足細い…汗をかいた天羽希純――ヤングキングBull表紙掲載おめでとうございます！今回のテーマは「濡れ」と聞きましたがいかがでしたか？【天羽希純】テーマがあるとすごく撮りやすくて楽しかったです！今回は「濡れ」なので