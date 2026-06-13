俳優の中越典子（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。わが子と愛犬のほほ笑ましい日常の様子を公開し、ファンから温かい反響が寄せられている。【写真】「可愛い」中越典子が公開した、わが子＆愛犬の癒しショット中越は「愛犬テキーラと子供の癒しショット」とつづり、複数枚の写真を投稿。愛犬のテキーラが、横になっている子どもの腕に寄り添う愛らしい姿を披露した。リラックスした和やかな空気感が感じられる日常の