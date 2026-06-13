寺子屋は、スパイラルキュートとのライセンス契約締結に基づき、「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店を7月18日、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。このほど、同店で販売予定の限定グッズの一部が公開された。【各グッズ写真あり】北海道ならではのラインナップ満載！「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」限定グッズ紹介「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」は、小樽