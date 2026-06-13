第67回宝塚記念（14日・阪神11R2200メートル芝18頭、G1）前日発売のオッズ（午前11時現在）が13日発表され、単勝はクロワデュノールが2.2倍で1番人気となった。メイショウタバルが5.8倍、レガレイラが6.6倍で続いている。枠連は（1）―（3）が4.2倍、馬連は（2）―（5）が7.4倍、馬単は（5）―（16）が11.8倍、3連複は（1）―（2）―（5）が12.2倍、3連単は（5）―（2）―（1）が30.1倍で人気を集めている。