◇インターリーグドジャース2−8ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に逆転負け。先発メンバーから外れた大谷翔平投手（31）は最後まで出番がなく欠場となった。1点を先制された直後の2回に無死満塁からエスピナルの2点打で逆転に成功。ところが、先発・佐々木朗希が5回につかまり、アントナッチ、バルガスの連続タイムリーで逆転を赦すと、1死満塁か