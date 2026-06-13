映画『NEW GROUP』で、人間ピラミッドに襲われる女子高生・愛を演じた山田杏奈。「自分の力ではかなわない敵に追い詰められる役が多い」と語る。主人公の愛（I）と優（YOU）が“私とあなた”でもある本作。組体操が襲いかかるという異様な世界観にどう向き合ったのか。【画像】映画『NEW GROUP』の場面写真をすべて見る山田杏奈©︎志水隆／文藝春秋恐怖の表情を維持するのが大変でした（笑）──ジャンルのカテゴラ