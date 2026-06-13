オマーン沖のホルムズ海峡で停泊する船＝11日（ロイター＝共同）中東情勢の悪化が続いた場合、製造業の企業の約4割が「事業継続は半年以内が限界」と認識していることが13日までに、ITシステム開発会社「レジリア」（東京）の調査で分かった。約6割が業績や事業継続に「支障・影響がある」とした。同社によると、調査は5月、インターネットで実施。従業員500人以上の製造業の役員や管理職ら500人から回答を得た。ホルムズ海