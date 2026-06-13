歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが6月12日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちから送られてきた画像を公開しました。【写真を見る】【 市川團十郎 】長女の麗禾さんと長男の勸玄さんから送られてきた写真を公開「しばらく会えてないので、会いたいです。」團十郎さんは、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが、仲良くポーズを取り2人の影を撮影した画像を投稿。他にも、散歩中の勸玄さんの後ろ