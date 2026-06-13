6月14日、アメリカのトランプ大統領は80歳を迎える。史上最高齢の大統領周囲も驚く日常世界最大の経済大国であり、世界最大の軍事力を擁するアメリカの大統領職は、世界で最も過酷な仕事の一つともいわれる。2月からは2003年のイラク戦争以来、23年ぶりとなる中東での大規模な軍事作戦を指揮している。史上最高齢となる78歳7カ月での大統領返り咲きは、高齢や健康不安が指摘されたバイデン前大統領（大統領就任時は78歳2カ月）を