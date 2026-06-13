関東地方は、13日も大気の状態が不安定です。空が急に暗くなるなど天気の急変に注意してください。【午後の天気】南部、北部ともに晴れますが、昼過ぎから、内陸を中心に所々で、にわか雨や雷雨があるでしょう。激しく降る所もありそうです。日中の最高気温は、沿岸部で28度くらい、内陸は30度以上の真夏日の所があるでしょう。【週間予報】14日も晴れて暑くなるでしょう。午後はにわか雨や雷雨に注意してください。週明け15日（月