天皇皇后両陛下が、オランダとベルギーを公式訪問するため、日本を出発されました。複数国の訪問は24年ぶりです。両陛下は、きょう（13日）午前11時ごろ、羽田空港で秋篠宮ご夫妻や宮内庁関係者らから見送りを受けられました。その後、政府専用機に乗り、オランダ・アムステルダムのスキポール空港に向けて出発されました。現地では、国王王妃主催の晩さん会や歓迎行事、首相との面会などが予定されています。また、両国とも王室か