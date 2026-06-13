犬がパニックになっているときのNG行為3つ 1.飼い主もパニックになる 愛犬がパニックになっている様子を見ると、飼い主さんも不安になったり慌ててしまったりすることもあるでしょう。 しかし、犬がパニックになっているとき、そばにいる飼い主さんも一緒にパニックになってしまうと不安や恐怖を強めてしまうことがあります。 飼い主さんの慌てる様子を見て、「やっぱり今は大変なことなんだ！」「頼れる人がいな