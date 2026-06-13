全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・葉山のピッツァ店『PIZZERIA CANA（カーナ）』です。海辺の町でピッツァとともに春の気配を感じる春の陽気に誘われて海辺の町でランチでも♪なんて気分なら、足を運ぶべきはここ。森戸海岸からほど近い、葉山のピッツェリア『CANA』だ。店主の西留さんはピエモンテからナポリまでイタリアを縦断して腕を磨いた実力派。小麦粉、チ