現地６月12日、北中米ワールドカップの開催国アメリカとパラグアイが、ロサンゼルス・スタジアムで対戦。キックオフ前のセレモニーでは、ケイティ・ペリーや『BLACKPINK』のリサらが圧巻のパフォーマンスを繰り広げ、お祭りムードをより高めた。スタンドも実に華やかだ。元イングランド代表のデイビッド・ベッカム、俳優のトム・クルーズやブラッド・ピット、映画監督のジョージ・ルーカス、Microsoft創業者のビル・ゲイツら、