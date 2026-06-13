大物プレーヤーが日本で旧友との再会を果たした。伊藤洋輝が所属するバイエルンのドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが自身のインスタグラムを更新。その投稿がファンの間で話題を呼んでいる。ニャブリは日本国旗の絵文字を添え、来日中とみられる写真を公開。街中でのスナップや刺身を楽しむ様子など、日本滞在を満喫していることがうかがえる内容となっている。なかでも注目を集めたのが、横浜F・マリノスの元日本代表FW宮