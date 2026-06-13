打った岡本自身も思わず見上げるほどの特大アーチを放った(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真の特大アーチに注目が高まっている。岡本は現地6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。【動画】どこまで飛ばすんだ？米驚愕の岡本の特大アーチシーン初回の第1打席二死二塁で打席に入ると、左腕ライアン・ウェザーズの6球目、内角低めスライダーをすくいあげた打球はぐんぐんと伸びて左翼スタン