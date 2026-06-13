佐藤淑乃が激レア姿を披露した(C)Volleyball Worldバレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのXを更新し、ファッション雑誌のモデルを務めた佐藤の撮影風景を写真で公開した。同Xでは「初めての女性誌撮影。可愛らしい雰囲気の写真を見て本人は『すご〜い！！』と感動していました。普段は全く履かないそうですが、スカートもめっちゃ」と綴られ、宝島社『SWEET』に掲載される写真の撮影に臨んだ。【動画