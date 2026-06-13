モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月12日、自身のInstagramを更新。5月1日に出産を報告した娘とのお出かけショットを披露しました。【写真】藤田ニコル、娘抱っこのお出かけショット「赤ちゃん抱いてるの可愛すぎ」藤田さんは「今日は自分の店舗に久しぶりに顔を出しました 私服は2枚目（サロペ最強） 三軒茶屋に犬のアパレルショップ @lapinica_official とパーソナルジムの @sui__liteが同じ建物の中にあります」と3枚の写真