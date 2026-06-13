ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。「コシヒカリ」のランキング（月別、26年6月12日昼参照）より、トップ5だ。【5位】茨城県 八千代町「米 10kg 5kg x 2袋 食べ比べ コシヒカリ にじのきらめき」14,000 円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】令和7年産米をお届けします！ 筑波山を望む鬼怒川流域の肥沃な土壌で育った、茨城県産のお米です。【関東屈指の米どころ】茨城県は、温暖な気候と、久慈川