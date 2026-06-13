歌手として女優として走り続けながら不調知らず、73歳という年齢を一切感じさせない小柳ルミ子さん。そのスーパーボディの秘密は40年にわたって続けてきたストレッチ。隙間時間にできる手軽なメソッドで美しいボディを目指そう！【写真】今日から始めよう！簡単すぎるルミ子流ストレッチ好きなタイミングで行えるのが長く続けられる秘訣自身のSNSに、デビュー55周年ライブの様子を投稿している小柳ルミ子さん。タイトなドレスを