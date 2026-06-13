俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が日、13日までに自身のインスタグラムを更新。約1年ぶりにトレーニングを再開したことを報告した。【写真】約1年ぶりトレーニング再開の様子を公開した藤田ニコル藤田は「久しぶりにトレーニングを再開しました…」と切り出し、「ほぼ1年ぶりのトレーニング」と近況を紹介。10代の頃から週2回のペースでトレーニングを続けてきたことを明かしつつ、「娘に見守られながらビ