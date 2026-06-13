特急「あそぼーい！」の運行開始15周年を記念した出発式で、出発の合図を送る熊本県のPRキャラクター「くまモン」＝13日午前、JR熊本駅JR九州は13日、熊本・阿蘇の絶景を親子で楽しめる特急「あそぼーい！」の運行開始15周年を記念し、熊本駅で出発式を開いた。熊本県のPRキャラクター「くまモン」が右手を上げて合図を送ると、特急が出発した。出発式に先立ち、車内見学会があり、地元の幼稚園児らが笑顔で参加した。特急は